【5R】倉岡慎太郎（59期）の指導のもと、力をつけている佐藤魁皇はチャレンジ予選5Rで突っ張って逃げたが等々力久就の一発に沈み3着スタートとなった。「いい感じで踏め、加藤（昌平）さんと決まったと思ったのに…。捲られたのは脚力不足。力を出し切れるよう準決も集中します」と佐藤魁は軌道修正を図る。宮本龍一―仙石淳が続きライン3車なのはプラス材料だ。宮本が1番車なら再度の突っ張り先行だろう。逆襲をもくろむ右