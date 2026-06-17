北中米ワールドカップを戦う日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が18日の練習後、報道陣の取材に応じ、“鎌田の1mm”として話題を呼んでいる14日の初戦オランダ戦の劇的同点ゴールを振り返った。得点が決まったのは1-2で迎えた後半44分だった。MF伊東純也の右コーナーキックがゴール前に送り込まれると、これにFW小川航基(NECナイメヘン)が強烈なヘディングで反応。シュートは鎌田の頭をかすめて軌道を変え、ゴールマウス