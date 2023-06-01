北村匠海主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に出演している神木隆之介がクランクアップを迎えた。 参考：神木隆之介が語る、30年超のキャリアでも挑戦を続ける理由「最初にやった人でいたい」 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村が演じる新米高校教師・朝野峻一が、生徒たちを