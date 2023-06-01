サッカーW杯北中米大会サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日、熱戦が繰り広げられている。今大会でも試合後の客席でごみ拾いをする日本サポーターが世界から称賛を集めたが、「立つ鳥跡を濁さず」を実践しているのは日本人だけではないようだ。米マサチューセッツ州ボストンでは、スコットランドファンの善行が話題になった。1次リーグC組のスコットランドは13日（日本時間14日）、ボストン・スタジアムで行われたハイチ