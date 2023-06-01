フジテレビ系で放送中の”月９”ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時、主演・北村匠海）が２２日の放送で最終回を迎える。宇宙航空研究開発機構「ＪＡＸＡ」の職員として高校生たちに向き合い続けた木島真役を演じた神木隆之介が、このほどクランクアップを迎えた。 同ドラマは、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦し、実際にＩＳＳ（国際宇宙ステーション）で宇宙飛行士