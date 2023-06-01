ブラジル代表サッカー選手ネイマール（34）が、交際中のモデルでインフルエンサーのブルーナ・ビアンカルディとの間に、自身にとって5人目の子供が誕生予定であることを発表した。モノクロのYouTube動画でネイマールとブルーナは子供たちと一緒にペイントを塗り合ったのち、それがピンク色であることが判明し、お腹の中の赤ちゃんが女の子であることを明らかにした。ブルーナはインス