◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン―アルジェリア（2026年6月16日カンザスシティ）アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）の父ホルヘさんが健康上の問題を抱えていると、メッシの家族が18日に公表した。米スポーツ専門局ESPNなどが報じた。家族は68歳のホルヘさんの病名などを明らかにしなかったが、「現在は医師の診察を受けて回復に向かっており、容態は順調に推移しています」と声明を発表。ホルヘさんがア