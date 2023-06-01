天皇陛下は、公式訪問先のオランダで、首相との昼食会にのぞまれました。現地時間18日、陛下は、オランダ・ハーグのマウリッツハイス美術館に到着し、イェッテン首相の出迎えを受けられました。館内ではイェッテン首相が主催する昼食会が行われ、冒頭、陛下が英語であいさつされました。「両国民が400年以上の長きにわたる両国関係の上に立って、お互いの友好協力関係をより重層的なものとし、次世代を担う若者や子どもたちのため