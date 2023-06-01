現地６月17日に開催された北中米ワールドカップ・グループＫのポルトガル代表vs DRコンゴ代表の一戦は、１−１のドローに終わった。FIFAランク５位のポルトガルは開始６分にジョアン・ネビスのゴールで早々に先制するも、前半終了間際に同46位であるDRコンゴのヨアンヌ・ウィアに同点ヘッドを決められてしまう。その後も拙攻が続いて勝ち越し点を奪えず、スコアを動かせないままタイムアップとなった。批判の矢面に立たされた