【カイロ共同】イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は18日、米国とイランによる覚書の正式署名後、初めての声明を出した。最終合意を目指す協議に関し「米国が過度な要求を突きつけても、決して屈服しない」と強調した。