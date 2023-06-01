トッテナム・ホットスパーは18日、ブライトンからオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケを完全移籍で獲得したことを発表した。なお、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、1年の延長オプション付きの2031年までの5年契約で、移籍金は5200万ポンド（約112億円）＋りセール時の移籍金20％と報じている。現在26歳のファン・ヘッケは配球力にも優れたセンターバックで、母国のNACブレダでプロ