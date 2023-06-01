インテルは18日、クリスティアン・キヴ監督との契約を2028年6月30日まで延長したことを発表した。現役時代にインテルで2009−10シーズンのトレブル（シーズン3冠）達成メンバーとなったキヴ監督は、2021−22シーズンにはインテルのプリマヴェーラを率いてリーグ制覇。その後にパルマ・カルチョでの指揮を経て、今季よりシモーネ・インザーギ前監督の後任として新指揮官に就任。ジョゼ・モウリーニョ以来、クラブ史上5人目と