リヴァプールは18日、オサスナに所属するスペイン代表FWビクトル・ムニョスを完全移籍で獲得したことを発表した。なお、今回の移籍は労働許可証の申請と国際移籍手続きが完了することが条件となる。現在22歳のムニョスは2014年にバルセロナの下部組織に加入したが、そこでは芽が出ず、ダウムを経て2021年にレアル・マドリードの下部組織に加入。2025年5月に行われたエル・クラシコでトップチームデビューを飾ったものの、同ク