日本代表は６月20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦する。オランダとの初戦を２-２で終え、勝点１を手にした日本代表。グループステージ突破へ向けて重要な一戦となるなか、前回のカタール大会を経験した選手たちは、それぞれの立場から第２戦への向き合い方を語った。伊東純也が挙げたのは「入り」の重要性だ。カタール大会では初戦でドイツを破りながら、第２戦でコ