【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉 洋、芸能生活30周年記念EPより新曲「ひざこぞう」のMVが公開。MVでは、大泉に加えて俳優の細田佳央太が熱演、心温まるストーリー仕立ての作品となっている。 ■世代を超えた心の交流と、楽曲の世界観がリンク 公開されたMVは、楽曲が持つ温かくも力強いメッセージ性をストレートに表現した作品。数々の話題作で実力を発揮している俳優の細田佳央太は、