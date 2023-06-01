俳優の柄本時生（36）が18日、東京・紀伊国屋サザンシアターTAKASHIMAYAで19日に開幕する主演舞台「シャープさんフラットさん」の公開ゲネプロを行った。世の中の価値観から“半音”ズレてしまった人々たちが織りなす物語。稽古中のズレを感じたことをトリンドル玲奈（34）が「時生くんがはだしで稽古を行っていた」と回答。柄本は「幼少期にはだしで劇場のフロアを走っていた。その思い出が残っててはだしの方が落ち着く」