8月開幕のJ2リーグでJ1復帰を目指す新潟。2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」での経験や悔しさを糧に、来季に向かう選手たちを3回にわたって紹介する。最終の第3回はMF古長谷千博（24）だ。悩んだ。でも、最良の選択だったと言えるようにするつもりだ。右肩手術で今季の出場がなかった古長谷は「来季への思いは、どの選手よりも強い」と闘志を燃やしている。熊本時代だったプロ1年目の24年に