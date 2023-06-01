俳優の柄本時生が１８日、東京・渋谷区の紀伊國屋サザンシアターで行われた１９日開幕の主演舞台「シャープさんフラットさん」（演出・マギー）の囲み取材で意気込みを語った。ＫＥＲＡこと劇作家のケラリーノ・サンドロヴィッチ氏の半自伝的戯曲。バブル経済崩壊へ向かい始める１９９０年代初頭を舞台に、サナトリウム（療養所）で暮らす人々の交流を描く。柄本は今作の見所については「全員で１３人出るんですけど、全員が物