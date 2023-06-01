俳優の本木雅弘（６０）が主演する映画「黒牢城（こくろじょう）」（黒沢清監督）が１９日、公開日を迎えた。このほどスポーツ報知の取材に、本作の見どころや共演の菅田将暉から受けた刺激、還暦を迎えた思いを語った。時代劇は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶり。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く今作では、城主で戦国武将の荒木村重を演じている。黒沢監督