俳優柄本時生（36）が18日、都内で行われた主演舞台「シャープさんフラットさん」取材会に出席。高梨臨（37）、安達祐実（44）、トリンドル玲奈（34）、演出のマギー（54）と意気込みを語った。作品は「世の中の価値観から半音ズレてしまった人々」の“重喜劇”。柄本は、笑いを作ることに人生を賭ける男を演じる。「キャストがめちゃくちゃ仲がいい」とし、「誰ひとり、社交が得意じゃないみたいな人間がいなかった。感動を覚えた