俳優の柄本時生（36）とトリンドル玲奈（34）が18日、東京・紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYAで行われたKERA CROSS第7弾『シャープさんフラットさん』の囲み取材に出席。トリンドルが、柄本の“半音ズレた”習慣を明かした。【集合カット】仲良さそう！主演・柄本時生らキャスト陣作品にちなみ、共演者の“半音ズレた”一面が話題に。トリンドルは「『初めて見るな〜』と思ったのは、時生くんが全けいこを裸足で行っていたこ