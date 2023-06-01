トリンドル玲奈（34）が18日、都内で行われた舞台「シャープさんフラットさん」取材会に出席した。今年2月、夫の俳優山本直寛（31）との間に第1子が誕生。出産後初の舞台となる。「おうちで赤ちゃんの顔を見るのが楽しみ。早く会いたいという気持ちで頑張り度が高くなった気がする」と笑顔。「赤ちゃんはブチャイクな顔の時とすごいかわいい顔の時がある。私もブサイクな顔、変な顔をしたり、まねしています」。作品は、シャープさ