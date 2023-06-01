名古屋市瑞穂区で18日、職務質問から逃走した乗用車が無人の車にぶつかりました。車は現在も逃走しています。 警察によりますと、18日午後11時すぎ、瑞穂区新開町の駐車場で自動車警ら隊の隊員が不審な乗用車を発見しました。 運転手の男が目をそらしたため、警察官が職務質問をしようとしたところ、車が急発進し隣に止まっていた無人の車に衝突したあと、北に向かって逃げたということです。 逃走した車には20代