◇ア・リーグブルージェイズ―レッドソックス（2026年6月18日ボストン）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのレッドソックス戦に「7番・三塁」で先発出場。2-0の4回無死二塁の守備で華麗な美技を披露した。2番・ラファエラが転がした三塁前の犠打のゴロを、素早く素手でつかんでジャンピングスローで一塁に送球。「ベアハンド」でなければセーフになったかもしれないギリギリの打球を