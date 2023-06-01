NY株式18日（NY時間14:18）（日本時間03:18） ダウ平均51637.64（+145.09+0.28%） ナスダック26426.71（+405.05+1.56%） CME日経平均先物72205（大証終比：+965+1.34%） 欧州株式18日終値 英FT100 10399.70（-108.91-1.04%） 独DAX 25026.80（+92.13+0.37%） 仏CAC40 8467.98（+37.19+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.156（-0.029） 10年債 4.438（-0.049） 30年債 4.89