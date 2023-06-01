コートジボワール・サッカー連盟は18日（日本時間19日）、FIFAワールドカップ（W杯）同国代表FWエリエ・ワヒ（23）のカナダへの入国が認められたと発表した。当初は入国を拒否され、1次リーグE組第2戦のドイツ戦（20日、トロント）を欠場すると発表していた。ワヒはコートジボワールが1―0で勝った14日（同15日）のエクアドルとの初戦では先発し、後半11分までプレーしていた。ワヒは所属するフランス1部ニースで、八百長に