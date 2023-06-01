日本代表はオフから一夜明けた17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで活動を再開し、20日（同21日）の1次リーグF組第2戦のチュニジア戦へ向けた全体練習を行った。オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）は宿舎で別メニュー調整。1次リーグでの復帰が絶望的となった中、久保の右シャドーと右ウイングの両ポジションで調整中のMF伊東純也（33）が、切り札としてフル回転する。33歳のベテラン