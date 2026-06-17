[6.19 北中米W杯GL第2節 チェコ 1-1 南アフリカ アトランタ]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループA第2節が19日に開催され、チェコ代表と南アフリカ代表は1-1で引き分けた。互いに今大会初白星を逃し、2試合を消化して1分1敗。第3節は25日に行われ、チェコはメキシコ代表、南アフリカは韓国代表と戦う。初戦を落として後がないチーム同士の一戦は、チェコが先手を取った。前半6分、右サイドの長いスローインから深