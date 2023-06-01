【北中米W杯グループリーグ第2節】(アトランタ)チェコ 1-1(前半1-0)南アフリカ<得点者>[チ]ミハル・サディレク(6分)[南]テボホ モコエナ(83分)<警告>[チ]ラディスラフ・クレイチー(75分)[南]テボホ モコエナ(33分)、サレンテ ムバサ(40分)観衆:67,442人└互いに今大会初勝利を目指した第2戦はドロー…チェコが序盤に先制も南アフリカがPK弾で追いつく