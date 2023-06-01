[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](ロサンゼルス)※04:00開始<出場メンバー>[スイス]先発GK 1 グレゴール・コベルDF 3 シルバン・ビドマーDF 4 ニコ・エルベディDF 5 マヌエル・アカンジDF 13 リカルド・ロドリゲスMF 8 レモ・フロイラーMF 10 グラニト・ジャカMF 20 ミシェル・アエビシェールFW 7 ブレール・エンボロFW 11 ダン・エンドイェFW 22 ファビアン・リーダー控えGK 12 イヴォン ムヴォゴGK 21 マルヴィン ケラ