HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[リンキー ヒジカタ] 2 - 1 [イジ レヘツカ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第4日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス2回戦で、リンキー ヒジカタと第2シードのイジ レヘツカが対戦した。 第1セットはイジ レヘツカが6-4で先取。第2セットはリンキー ヒジカタ