日本代表GK鈴木彩はチュニジア戦でW杯11試合ぶりの完封を目指す。日本は14年ブラジル大会1次リーグ第2戦のギリシャ戦以来、無失点試合がない。14日の第1戦オランダ戦は、序盤の好セーブなどで勝ち点1獲得に貢献したが、結果的には2失点した。「相手は引いてくることが予想されるが、その中でもしっかり準備をしたい。高さには気をつけないといけない」。ボールを握る展開を想定し、カウンターやセットプレーなど一発に警戒した