日本代表MF堂安が左膝負傷で1次リーグ中の復帰が絶望的となった久保のために戦うと誓った。「僕たちが彼のために用意できる場所がある。僕らは必死に戦って、またピッチに戻って来られるようにしたい」。久保が担ってきた右シャドー起用にも備えて調整中。前日16日が誕生日だった28歳は「どこで出ても（得点を）狙う」と誓った。