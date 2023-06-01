【ナッシュビル共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）の第2戦でチュニジアと対戦する。18日は米ナッシュビルで練習し、試合会場となるメキシコのモンテレイへ移動。第1戦で日本はオランダと2―2で引き分けて勝ち点1、チュニジアはスウェーデンに1―5で敗れて同0。日本は3大会連続の決勝トーナメント進出へ、重要な一戦となる。大会第8日はアトランタ競技場など