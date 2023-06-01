為替市場は前日のＦＯＭＣ以降のドル高の流れが続いており、ドル円は１６１円台をうかがう展開を見せている。ドル円は、４月末から５月初旬にかけての日本の財務省による為替介入による下げを完全に戻しており、２０２４年７月以来の高値水準に上昇。 再び市場には介入警戒感が高まっているが、アナリストからは、日本の当局が為替介入を実施したとしても、その効果は限定的に留まる可能性が高いとの見方が出ている。