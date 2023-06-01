NY株式18日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均51723.96（+231.41+0.45%） ナスダック26386.31（+364.65+1.40%） CME日経平均先物71885（大証終比：+645+0.90%） 欧州株式18日GMT15:08 英FT100 10397.72（-110.89-1.06%） 独DAX 25029.82（+95.15+0.38%） 仏CAC40 8459.92（+29.13+0.35%） 米国債利回り 2年債 4.145（-0.039） 10年債 4.426（-0.061） 30年債