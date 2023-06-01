きょうも為替市場はＦＯＭＣ後のドル高の流れは続いており、ユーロドルは一時１．１４ドル台半ばまで下落する場面が見られた。４月以降の下向きの流れが続いているほか、年初からの大きな下向きの流れに復帰している状況もうかがえる。一方、ユーロ円はドル円とは逆に売りが強まっており、一時１８４円台半ばに下落する場面が見られた。 本日はＥＣＢのチーフエコノミスト、レーン理事の講演が伝わ