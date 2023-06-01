NY株式18日（NY時間12:16）（日本時間01:16） ダウ平均51643.96（+151.41+0.29%） ナスダック26354.15（+332.49+1.28%） CME日経平均先物72020（大証終比：+780+1.08%） 欧州株式18日GMT16:16 英FT100 10399.70（-108.91-1.04%） 独DAX 25026.80（+92.13+0.37%） 仏CAC40 8467.98（+37.19+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.162（-0.023） 10年債 4.441（-0.046） 30年債