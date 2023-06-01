NY株式18日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均51722.30（+229.75+0.45%） ナスダック26440.95（+419.29+1.61%） CME日経平均先物72080（大証終比：+840+1.17%） 欧州株式18日終値 英FT100 10399.70（-108.91-1.04%） 独DAX 25026.80（+92.13+0.37%） 仏CAC40 8467.98（+37.19+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.153（-0.031） 10年債 4.440（-0.047） 30年債 4.89