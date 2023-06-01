きょうのポンドドルは売りが優勢となっており、１．３２ドル台前半に下落している。一方、ポンド円は一時２１２円台半ばまで下落し、１００日線に顔合わせしたものの、ＮＹ時間に入って２１３円台に買い戻されている。 本日は英中銀が政策委員会（ＭＰＣ）の結果を公表し、大方の予想通りに据え置きとなった。ただ、委員の投票は７対２で、２名は利上げを主張していた。いずれの委員もインフレ抑制を最優先課題と位置付けて