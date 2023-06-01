◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦チェコ１―１南アフリカ（１８日、アトランタ競技場）５大会ぶり２度目出場のチェコ（ＦＩＦＡランク４０位）は、１―１で４大会ぶり４度目出場の南アフリカ（同６０位）と引き分けた。ともに初戦を落とした両チームはＷ杯で初対決。試合開始から仕掛けたのはチェコだった。前半６分、右サイドからゴール前に展開し、最後はＭＦサディレク（スラビア・プラハ）が左足で先制点を流