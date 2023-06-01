◇カレッジワールドシリーズジョージア大4―11オクラホマ大（2026年6月17日オマハ）昨秋のNPBドラフトでオリックスから6位指名を受けたジョージア大の石川ケニーが、カレッジワールドシリーズのオクラホマ大戦に「4番・左翼」で出場し、4打数無安打だった。大敗を喫してファイナルへの進出はならず「悔しい終わり方にはなった」と肩を落とした。二刀流で注目される中、今季は打者として打率.336をマークし「打席内容が全