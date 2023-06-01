南アフリカとチェコが対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）はグループリーグの第2戦がスタートし、現地時間6月18日はA組のチェコ代表と南アフリカ代表が対戦して1-1で引き分けた。史上2人目となる男子W杯で女性主審としてピッチに立つトリ・ペンソ氏以下、キャスリン・ネスビット氏、ブルック・メイヨ氏が両副審を務めるアメリカの女性トリオが担当した。ともに初戦を敗れた両チームにとって、是が非でも勝利が欲しい一戦にな