レヴァークーゼンは18日、リヨンからU−21ポルトガル代表FWアフォンソ・モレイラを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2031年6月30日までの5年となる。ポルトガル屈しの名門スポルティングの下部組織育ちのモレイラは21歳の右利きアタッカー。スポルティングと武者修行先のジル・ヴィセンテでトップチームでのプレー経験を積んだ後、2025年7月にリヨンへ完全移籍した。加入1年目は左ウイングを主戦場に、公式戦37試