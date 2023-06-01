元スペイン代表DFセルジ・ロベルトがコモ退団を発表した。現在34歳のセルジ・ロベルトはバルセロナの下部組織で育ち、2013年にトップチーム昇格を果たすと、バルセロナ一筋で公式戦通算373試合に出場。数々のタイトル獲得に貢献し、チームのキャプテンも務めた。しかし、2023−24シーズン限りで契約が終了を迎え、カンテラ時代を含めて約18年間を過ごしたクラブから退団した。そんななか、2024年夏に元同僚であるセスク・