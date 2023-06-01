総延長が5万キロを超える中国の高速鉄道。北京市内にある高速鉄道の修理工場が報道陣に公開され、技術力をアピールしました。18日、報道陣に公開されたのは、中国の国鉄が運営する高速鉄道の修理工場です。面積はおよそ120ヘクタールで、東京ドーム25個分の広さを持ち、敷地内には「交通強国は鉄道がリードする」といったスローガンも掲げられています。工場では高速鉄道の点検・修理を担当するエンジニアらが会見し、「精密な点検