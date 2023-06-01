ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[アレクサンドラ イーラ] 2 - 0 [エレーナ リバキナ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第4日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス2回戦で、アレクサンドラ イーラと第2シードのエレーナ リバキナが対戦した。 第1セッ