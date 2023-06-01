【ワシントン＝池田慶太】米中央軍は１８日、イラン船舶を対象とした海上封鎖措置を解除したと発表した。これにより、イランの港や沿岸を発着する全ての船舶の往来が可能となった。米国とイランが１７日、軍事行動の終結を宣言する覚書に署名したことを受けた措置。双方の合意内容が完全に履行されているかを確認するため、米軍の艦船はイラン近海にとどまるとしている。