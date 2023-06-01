Ｗ杯に出場している日本代表は１７日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で練習を再開。ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は練習場のピッチに姿を見せたが、疲労を考慮して別メニュー調整となった。オランダ戦では先発出場し、後半３９分までプレー。報道陣からコンディションに関する問いかけには「大丈夫」と繰り返した。チュニジアは１４日の初戦でスウェーデンに１−５と完敗し、同国サッカー連盟が