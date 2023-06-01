Ｗ杯に出場している日本代表は１７日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で、１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（２０日、モンテレイ）に向けて練習を再開した。１６日に２８歳の誕生日を迎えたＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）は「何の実感もない」と、前回大会でも敗れた“鬼門”の第２戦へ集中。１４日に行われた初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝の欠場が濃厚な